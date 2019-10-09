Курс доллара стабилизировался

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 25,02 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 27,49 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,69 (24,66 - 8 октября), продажи - 25,02 (25,04 - 8 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,96 (27,00 - 8 октября), продажи - 27,49 (27,53 - 8 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 8 октября), продажи 3,87 (3,89 - 8 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,70-25,15 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке до 24,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 27,14 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,69 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 октября (24,88). Таким образом, официальный курс на 9 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, эксперты значительно улучшили прогноз курса гривны к доллару на 2019-2020. Согласно консенсус-прогнозу, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар. Таким образом, прогноз курса улучшен по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в апреле 2019 года (28,0 грн/доллар на 2019 год и 29,18 грн/доллар в 2020 году).