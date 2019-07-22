Курс доллара стабилен на межбанке после выборов

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,73 гривен за доллар, курс в покупке - 25,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 28,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,6900 25,7300 грн/доллар, евро 28,8113 - 28,8536 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4089 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6900 25,7300

EUR/UAH 28,8113 28,8536

RUB/UAH 0,4078 0,4089

Напомним, 19 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6900 - 25,7300 грн/доллар, евро 28,8575 - 28,8999 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4088 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,81 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 2581,5345 гривен за 100 долларов (-21,4704 гривен)