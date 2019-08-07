Курс доллара снизился на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:37 7 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - до 25,48 гривен за доллар, курс в покупке - 25,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки - до 28,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,443 - 25,4800 грн/доллар, евро 28,4953 - 28,5299 грн/евро, российский рубль 0,3905 - 0,3915 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,4430 25,4800

EUR/UAH 28,4953 28,5299

RUB/UAH 0,3905 0,3915

Напомним, накануне торги по доллару на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 25,5200 - 25,5500 грн/доллар, евро 28,5211 - 28,5521 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,59 гривен за доллар. Ранее также стало известно, что международные резервы Украины за июль выросли более чем на миллиард долларов. Рост резервов обусловлен благоприятной ситуацией на валютном рынке, а также операциями правительства по управлению государственным долгом и переоценкой финансовых инструментов.