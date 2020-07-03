Курс доллара снизился на межбанке после резкого роста

Курс доллара на межбанке в продаже 3 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 12 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 30,48 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1300 грн/доллар, евро 30,4522 - 30,4859 грн/евро, российский рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1300 EUR/UAH 30,4522 30,4859 RUB/UAH 0,3795 0,3801

Отметим, 2 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2200 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,6878 - 30,7216 грн/евро, российский рубль 0,3871 - 0,3878 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 27,28 гривен за доллар. Курс евро вырос на 8 копеек до 30,63 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,96 (26,88 - 2 июля), продажи - 27,28 (27,22 - 2 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,03 (29,92 - 2 июля), продажи - 30,63 (30,55 - 2 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,45 - 2 июля), продажи 3,88 (3,86 - 2 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар.

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 июля установлен на таком уровне: 27,1716 гривен за 1 доллар (-0,0085 грн). При этом курс доллара на 3 июля составляет 27,1801 гривен за 1 доллар.

Отметим, Национальный банк 2 июля продал на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов, чтобы погасить ажиотажный спрос на валюту после заявления Якова Смолия об отставке с поста главы НБУ.