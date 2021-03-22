Курс доллара снизился на межбанке в начале недели

Курс доллара на межбанке в продаже 22 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,69 гривен за доллар, курс в покупке до 27,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,00 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,6750 - 27,6900 грн/доллар, евро 32,9886 - 33,0064 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3706 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на таком уровне: 27,6871 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 22 марта составляет: 27,7184 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.