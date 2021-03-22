RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара знизився на міжбанку на початку тижня

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 22 березня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,69 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,00 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,6750 - 27,6900 грн/долар, євро 32,9886 - 33,0064 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3706 грн/рубль.

Нагадаємо, 19 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 32,9214 - 32,9452 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,6871 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 22 березня становить: 27,7184 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
Читайте також
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 23 березня
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Прогноз погоди