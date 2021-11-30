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Курс доллара снизился на межбанке после длительного роста

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 30 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 30,91 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,8967 - 30,9167 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3663 грн/рубль.

Напомним, 29 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,6835 - 30,7060 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Таким образом, курс доллара снизился после почти беспрерывного роста с 10 ноября. За этот период курс вырос с 26,10 гривен до 27,30 гривен.

Курс НБУ

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с конца июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,21 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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