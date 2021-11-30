RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Курс долара знизився на міжбанку після тривалого зростання

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 30 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,17 гривень за долар, курс в покупці до 27,15 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 30,91 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,8967 - 30,9167 грн/євро, російський рубль 0,3659-0,3663 грн/рубль.

Нагадаємо, 29 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,6835 - 30,7060 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Таким чином, курс долара знизився після майже безперервного зростання з 10 листопада. За цей період курс зріс з 26,10 гривень до 27,30 гривень.

Курс НБУ

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця липня. Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євроКурс рубля