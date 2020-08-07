Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 7 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 32,51 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,4907 - 32,5142 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6000 27,6200 EUR/UAH 32,4907 32,5142 RUB/UAH 0,3743 0,3747

Отметим, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6700 - 27,6900 грн/доллар, евро 32,8193 - 32,8320 грн/евро, российский рубль 0,3772 - 0,3779 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,75 гривен за доллар. Курс евро снизился на 7 копеек до 32,83 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,53 (27,53 - 6 августа), продажи - 27,75 (27,77 - 6 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,28 (32,36 - 6 августа), продажи - 32,83 (32,90 - 6 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,45 - 6 августа), продажи 3,84 (3,85 - 6 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 августа установлен на таком уровне: 27,6486 гривен за 1 доллар (-0,0307 грн). При этом курс доллара на 7 августа составляет 27,6793 гривен за 1 доллар.