Курс долара знизився на міжбанку

Долар впав до рівня 27,60 гривень
Курс долара на міжбанку в продажу 7 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,62 гривень за долар, курс купівлі до 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 32 копійки до 32,51 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,4907 - 32,5142 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
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Offer
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USD/UAH
|
27,6000
|
27,6200
|
EUR/UAH
|
32,4907
|
32,5142
|
RUB/UAH
|
0,3743
|
0,3747
Відзначимо, 6 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6700 - 27,6900 грн/долар, євро 32,8193 - 32,8320 грн/євро, російський рубль 0,3772 - 0,3779 грн/рубль.
В обмінних пунктах України сьогодні, 7 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 7 копійок до 32,83 гривень за євро.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,53 - 6 серпня), продажу - 27,75 (27,77 - 6 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,28 (32,36 - 6 серпня), продажу - 32,83 (32,90 - 6 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,45 - 6 серпня), продажу 3,84 (3,85 - 6 серпня) грн за 10 рублів.
Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на такому рівні: 27,6486 гривень за 1 долар (-0,0307 грн). При цьому курс долара на 7 серпня становить 27,6793 гривень за 1 долар.