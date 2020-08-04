Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 4 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,79 гривен за доллар, курс в покупке до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,57 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7900 грн/доллар, евро 32,5430 - 32,5782 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7600 27,7900 EUR/UAH 32,5430 32,5782 RUB/UAH 0,3766 0,3774

Отметим, 3 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8600 грн/доллар, евро 32,6368 - 32,6602 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3772 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 13 копеек до 27,91 гривен за доллар. Курс евро снизился на 6 копеек до 32,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,66 (27,54 - 3 августа), продажи - 27,91 (27,78 - 3 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,25 (32,13 - 3 августа), продажи - 32,80 (32,86 - 3 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,43 - 3 августа), продажи 3,86 (3,83 - 3 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлен на таком уровне: 27,8225 гривен за 1 доллар (+0,086 грн). При этом курс доллара на 4 августа составляет 7,7365 гривен за 1 доллар.