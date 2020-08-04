Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 4 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,79 гривень за долар, курс купівлі до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,57 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7900 грн/долар, євро 32,5430 - 32,5782 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7600 27,7900 EUR/UAH 32,5430 32,5782 RUB/UAH 0,3766 0,3774

Відзначимо, 3 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8600 грн/долар, євро 32,6368 - 32,6602 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3772 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 32,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,66 (27,54 - 3 серпня), продажу - 27,91 (27,78 - 3 серпня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,25 (32,13 - 3 серпня), продажу - 32,80 (32,86 - 3 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,43 - 3 серпня), продажу 3,86 (3,83 - 3 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 серпня встановлено на такому рівні: 27,8225 гривень за 1 долар (+0,086 грн). При цьому курс долара на 4 серпня становить 7,7365 гривень за 1 долар.