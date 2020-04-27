Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 27 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,11 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1100 грн/доллар, евро 29,3601 - 29,4035 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3641 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0700 27,1100 EUR/UAH 29,3601 29,4035 RUB/UAH 0,3634 0,3641

Напомним, 24 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1400 грн/доллар, евро 29,2652 - 29,3057 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3648 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 27 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,41 гривен за доллар, курс евро вырос на 11 копеек до 29,62 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,06 (27,04 - 24 апреля), продажи - 27,41 (27,40 - 24 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (28,93 - 24 апреля), продажи - 29,62 (29,51 - 24 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,17 (3,14 - 24 апреля), продажи 3,69 (3,63 - 24 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 апреля установлен на таком уровне: 27,1025 гривен за 1 доллар (-0,0416 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет 27,1441 гривен за 1 доллар.