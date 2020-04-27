Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,11 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1100 грн/долар, євро 29,3601 - 29,4035 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3641 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0700 27,1100 EUR/UAH 29,3601 29,4035 RUB/UAH 0,3634 0,3641

Нагадаємо, 24 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1400 грн/долар, євро 29,2652 - 29,3057 грн/євро, російський рубль 0,3640 - 0,3648 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 27 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс євро виріс на 11 копійок до 29,62 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,06 (27,04 - 24 квітня), продажу - 27,41 (27,40 - 24 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,04 (28,93 - 24 квітня), продажу - 29,62 (29,51 - 24 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,17 (3,14 - 24 квітня), продажу 3,69 (3,63 - 24 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,1025 гривень за 1 долар (-0,0416 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить 27,1441 гривень за 1 долар.