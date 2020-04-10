Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 апреля 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,6500 - 29,6937 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3697 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0900 27,1300 EUR/UAH 29,6500 29,6937 RUB/UAH 0,3688 0,3697

Напомним, 9 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 29,7733 - 29,8061 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 10 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,51 гривен за доллар, курс евро вырос на 10 копеек до 29,96 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,10 (27,12 - 9 апреля), продажи - 27,51 (27,57 - 9 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,19 - 9 апреля), продажи - 29,96 (29,86 - 9 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,16 - 9 апреля), продажи 3,72 (3,66 - 9 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0576 грн). При этом курс доллара на 10 апреля составляет 27,2598 гривен за 1 доллар.