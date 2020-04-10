Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 10 квітня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії знизився на 15 копійок до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 29,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,6500 - 29,6937 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3697 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0900 27,1300 EUR/UAH 29,6500 29,6937 RUB/UAH 0,3688 0,3697

Нагадаємо, 9 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 29,7733 - 29,8061 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 10 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,51 гривень за долар, курс євро виріс на 10 копійок до 29,96 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,10 (27,12 - 9 квітня), продажу - 27,51 (27,57 - 9 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,19 - 9 квітня), продажу - 29,96 (29,86 - 9 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,16 - 9 квітня), продажу 3,72 (3,66 - 9 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлено на такому рівні: 27,2022 гривень за 1 долар (-0,0576 грн). При цьому курс долара на 10 квітня становить 27,2598 гривень за 1 долар.