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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Экономика   

Доллар подешевел еще на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 3 апреля 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,46 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 29,61 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4600 грн/доллар, евро 29,5752 - 29,6156 грн/евро, российский рубль 0,3563 - 0,3570 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,4200

27,4600

EUR/UAH

29,5752

29,6156

RUB/UAH

0,3563

0,3570

Напомним, 2 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4800 грн/доллар, евро 29,7507 - 29,8158 грн/евро, российский рубль 0,3467 - 0,3477 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 3 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 29 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс евро снизился на 49 копеек до 30,02 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,17 (27,45 - 2 апреля), продажи - 27,69 (27,98 - 2 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,20 (29,70 - 2 апреля), продажи - 30,02 (30,53 - 2 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,13 - 2 апреля), продажи 3,61 (3,61 - 2 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,373 гривен за 1 доллар (-0,2232 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,5962 гривен за 1 доллар.

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