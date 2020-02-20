Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 февраля 2020 года снизился на 3 копейки до 24,46 гривен за доллар, курс в покупке до 24,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,4397 - 26,4588 грн/евро, российский рубль 0,3827 - 0,3832 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4600 EUR/UAH 26,4397 26,4588 RUB/UAH 0,3827 0,3832

Напомним, 19 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4700 - 24,4900 грн/доллар, евро 26,4011 - 26,4227 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,54 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,30 - 19 февраля), продажи - 24,52 (24,54 - 19 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 19 февраля), продажи - 26,55 (26,59 - 19 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,54 - 19 февраля), продажи 3,88 (3,88 - 19 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на таком уровне: 24,4777 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 20 февраля составляет 24,5231 гривен за 1 доллар.