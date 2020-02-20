Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 20 лютого 2020 року знизився на 3 копійки до 24,46 гривень за долар, курс купівлі до 24,44 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 26,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,4397 - 26,4588 грн/євро, російський рубль 0,3827 - 0,3832 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4600 EUR/UAH 26,4397 26,4588 RUB/UAH 0,3827 0,3832

Нагадаємо, 19 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4700 - 24,4900 грн/долар, євро 26,4011 - 26,4227 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 20 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,54 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,29 (24,30 - 19 лютого), продажу - 24,52 (24,54 - 19 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 19 лютого), продажу - 26,55 (26,59 - 19 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,54 - 19 лютого), продажу 3,88 (3,88 - 19 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,47 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 24,4777 гривень за 1 долар (-0,0454 грн). При цьому курс долара на 20 лютого становить 24,5231 гривень за 1 долар.