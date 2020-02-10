Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 февраля 2020 года снизился на 7 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс в покупке до 24,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 26,73 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,7080 - 26,7329 грн/евро, российский рубль 0,3808 - 0,3813 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4600 EUR/UAH 26,7080 26,7329 RUB/UAH 0,3808 0,3813

Напомним, 7 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,8789 - 26,9094 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3823 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 10 февраля курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 27,00 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,40 (24,38 - 7 февраля), продажи - 24,59 (24,61 - 7 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,64 (26,63 - 7 февраля), продажи - 27,00 (27,05 - 7 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,57 (3,59 - 7 февраля), продажи 3,91 (3,91 - 7 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 24,5188 гривен за 1 доллар (-0,0182 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет 24,5370 гривен за 1 доллар.