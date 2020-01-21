Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 января 2020 года снизился на 5 копеек до 24,29 гривен за доллар, курс в покупке до 24,26 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 26,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,2600 - 24,2900 грн/доллар, евро 26,9414 - 26,9723 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2600 24,2900 EUR/UAH 26,9414 26,9723 RUB/UAH 0,3919 0,3925

Напомним, 20 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3400 грн/доллар, евро 26,9316 - 26,9735 грн/евро, российский рубль 0,3947 - 0,3955 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 24,36 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,04 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,15 (24,17 - 20 января), продажи - 24,36 (24,40 - 20 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,64 (26,67 - 20 января), продажи - 27,04 (27,06 - 20 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,58 - 20 января), продажи 3,94 (3,93 - 20 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,25 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 января установлен на таком уровне: 24,2586 гривен за 1 доллар (-0,0671 грн). При этом курс доллара на 21 января составляет 24,3257 гривен за 1 доллар.