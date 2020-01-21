Курс доллара перешел к снижению

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет после нескольких дней роста

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 24,36 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,04 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,15 (24,17 - 20 января), продажи - 24,36 (24,40 - 20 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,64 (26,67 - 20 января), продажи - 27,04 (27,06 - 20 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,58 - 20 января), продажи 3,94 (3,93 - 20 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,20-24,35 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 21 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 24,26 гривен за доллар, курс в покупке до 24,23 гривен за доллар.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 января справочный курс на уровне 24,25 грн/доллар, понизив его по сравнению с 20 января (24,29 грн).

Напомним, руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров в понедельник, 20 января, провели очередную неформальную встречу "на кофе". На встрече говорили о состоянии валютного рынка, выполнении госбюджета, планах по привлечению долговых ресурсов.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.