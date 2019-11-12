Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 12 ноября 2019 года снизился на 7 копеек до 24,44 гривен за доллар, курс в покупке до 24,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,92 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4400 грн/доллар, евро 26,8931 - 26,9206 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3817 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4100 24,4400 EUR/UAH 26,8931 26,9206 RUB/UAH 0,3809 0,3817

Напомним, 11 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4900 - 24,5100 грн/доллар, евро 27,0247 - 27,0467 грн/евро, российский рубль 0,3834 - 0,3842 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 12 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 27,16 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,41 - 11 ноября), продажи - 24,58 (24,66 - 11 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,78 (26,81 - 11 ноября), продажи - 27,16 (27,27 - 11 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,54 - 11 ноября), продажи 3,87 (3,89 - 11 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,46 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 2446,1896 гривен за 100 долларов (-4,9122 гривен).