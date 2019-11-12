Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 12 листопада 2019 року знизився на 7 копійок до 24,44 гривень за долар, курс купівлі до 24,41 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 26,92 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4400 грн/долар, євро 26,8931 - 26,9206 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3817 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4100 24,4400 EUR/UAH 26,8931 26,9206 RUB/UAH 0,3809 0,3817

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5100 грн/долар, євро 27,0247 - 27,0467 грн/євро, російський рубль 0,3834 - 0,3842 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 12 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 27,16 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,41 - 11 листопада), продажу - 24,58 (24,66 - 11 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,78 (26,81 - 11 листопада), продажу - 27,16 (27,27 - 11 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,54 - 11 листопада), продажу 3,87 (3,89 - 11 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,46 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 2446,1896 гривень за 100 доларів (-4,9122 гривень).