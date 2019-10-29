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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    29.10.2019 - 17:16
Курс долара знизився на міжбанку
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Долар за день подешевшав на чотири копійки

Курс долара на міжбанку 29 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем у продажу знизився на чотири копійки - до 25,09 гривень за долар, курс купівлі знизився до 25,06 гривень за долар. Курс євро не змінився порівняно з 28 листопада - 27,87 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0600 - 25,0900 грн/долар, євро 27,8466 - 27,8774 грн/євро, російський рубль 0,3921 - 0,3930 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0600

25,0900

EUR/UAH

27,8466

27,8774

RUB/UAH

0,3921

0,3930

Відзначимо, вчора торги по долару на міжбанківському валютному ринку закрилися в діапазоні 25,1100 - 25,1350 грн/долар, євро 27,8495 - 27,8747 грн/євро, російський рубль 0,3941 - 0,3946 грн/рубль.

Національний банк України на тлі ситуації на міжбанку трохи підняв офіційний курс долара на 30 жовтня. Зокрема, курс підвищено на п'ять копійок у порівнянні з попереднім банківським днем - до 25,11 гривень.

Сьогодні в обмінниках курс долара був стабільним і становив 25,14 гривень, курс євро виріс на 1 копійку - до 27,93 гривень за євро.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що тренд міцного курсу гривні і низької інфляції збережеться в наступному році.

Курс долара зберігається вище за позначку в 25 гривень
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