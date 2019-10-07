Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 7 октября 2019 года снизился на 7 копеек до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке до 24,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7200 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,1796 - 27,2236 грн/евро, российский рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7200 24,7600 EUR/UAH 27,1796 27,2236 RUB/UAH 0,3807 0,3818

Напомним, 4 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8300 грн/доллар, евро 27,1836 - 27,2360 грн/евро, российский рубль 0,3833 - 0,3843 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,86 гривен за доллар, что на 25 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 2486,7568 гривен за 100 долларов (+25,5747 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 7 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 22 копейки до 25,17 гривен за доллар, курс евро вырос на 24 копейки до 27,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,75 (24,55 - 4 октября), продажи - 25,17 (24,95 - 4 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,01 (26,80 - 4 октября), продажи - 27,65 (27,41 - 4 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,47 - 4 октября), продажи 3,89 (3,86 - 4 октября) грн за 10 рублей.