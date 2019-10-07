Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 7 жовтня 2019 року знизився на 7 копійок до 24,76 гривень за долар, курс купівлі до 24,72 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 27,22 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7200 - 24,7600 грн/долар, євро 27,1796 - 27,2236 грн/євро, російський рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7200 24,7600 EUR/UAH 27,1796 27,2236 RUB/UAH 0,3807 0,3818

Нагадаємо, 4 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8300 грн/долар, євро 27,1836 - 27,2360 грн/євро, російський рубль 0,3833 - 0,3843 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,86 гривень за долар, що на 25 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 2486,7568 гривень за 100 доларів (+25,5747 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 7 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 22 копійки до 25,17 гривень за долар, курс євро виріс на 24 копійки до 27,65 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (24,55 - 4 жовтня), продажу - 25,17 (24,95 - 4 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,01 (26,80 - 4 жовтня), продажу - 27,65 (27,41 - 4 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,47 - 4 жовтня), продажу 3,89 (3,86 - 4 жовтня) грн за 10 рублів.