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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    11.09.2019 - 17:25
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар варта менше 25 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 11 вересня 2019 року знизився на 9 копійок до 24,94 гривень за долар, курс купівлі до 24,91 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку до 27,41 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9150 - 24,9400 грн/долар, євро 27,3940 - 27,4190 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,9150

24,9400

EUR/UAH

27,3940

27,4190

RUB/UAH

0,3809

0,3815

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0000 - 25,0300 грн/долар, євро 27,6000 - 27,6281 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,96 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 вересня, встановлений на такому рівні 2496,8816 гривень за 100 доларів (+8,6537 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 11 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 25,10 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,76 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,84 (24,80 - 10 вересня), продажу - 25,10 (25,05 - 10 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,29 (27,26 - 10 вересня), продажу - 27,76 (27,72 - 10 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 10 вересня), продажу 3,85 (3,84 - 10 вересня) грн за 10 рублів.

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара 11 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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