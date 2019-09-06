Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 сентября 2019 года снизился на 11 копеек до 25,08 гривен за доллар, курс в покупке до 25,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 27,71 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0500 - 25,0800 грн/доллар, евро 27,6827 - 27,7134 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0500 25,0800 EUR/UAH 27,6827 27,7134 RUB/UAH 0,3812 0,3819

Напомним, 5 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1600 - 25,1900 грн/доллар, евро 27,8848 - 27,9180 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на таком уровне: 2508,6035 гривен за 100 долларов (-22,4604 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 6 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 25,22 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,94 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,00 (25,14 - 5 сентября), продажи - 25,22 (25,36 - 5 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,48 (27,60 - 5 сентября), продажи - 27,94 (28,06 - 5 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 5 сентября), продажи 3,85 (3,85 - 5 сентября) грн за 10 рублей.