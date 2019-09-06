Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 6 вересня 2019 року знизився на 11 копійок до 25,08 гривень за долар, курс купівлі до 25,05 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 27,71 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0500 - 25,0800 грн/долар, євро 27,6827 - 27,7134 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0500 25,0800 EUR/UAH 27,6827 27,7134 RUB/UAH 0,3812 0,3819

Нагадаємо, 5 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8848 - 27,9180 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 2508,6035 гривень за 100 доларів (-22,4604 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 6 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 25,22 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,94 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,00 (25,14 - 5 вересня), продажу - 25,22 (25,36 - 5 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,48 (27,60 - 5 вересня), продажу - 27,94 (28,06 - 5 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 5 вересня), продажу 3,85 (3,85 - 5 вересня) грн за 10 рублів.