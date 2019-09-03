Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 3 вересня 2019 року знизився на 3 копійки до 25,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,24 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 27,64 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,2400 - 25,2600 грн/долар, євро 27,6327 - 27,6495 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3774 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2400 25,2600 EUR/UAH 27,6327 27,6495 RUB/UAH 0,3767 0,3774

Нагадаємо, 2 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2800 - 25,2950 грн/долар, євро 27,7220 - 27,7359 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3791 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,29 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 вересня встановлено на такому рівні: 2529,6865 гривень за 100 доларів (+3,3392 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 3 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 27,87 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,13 (25,07 - 2 вересня), продажу - 25,36 (25,30 - 2 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,41 (27,45 - 2 вересня), продажу - 27,87 (27,92 - 2 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 2 вересня), продажу 3,85 (3,84 - 2 вересня) грн за 10 рублів.