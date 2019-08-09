Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 9 августа 2019 года снизился на 6 копеек до 26,21 гривен за доллар, курс в покупке до 25,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 28,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1700 - 25,2100 грн/доллар, евро 28,1702 - 28,2125 грн/евро, российский рубль 0,3851 - 0,3861 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1700 25,2100

EUR/UAH 28,1702 28,2125

RUB/UAH 0,3851 0,3861

Напомним, 8 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2300 - 25,2700 грн/доллар, евро 28,2475 - 28,2897 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3875 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).