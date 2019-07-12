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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    12.07.2019 - 17:10
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 12 липня 2019 року знизився на 8 копійок до 25,78 грн/долар, курс купівлі до 25,75 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 28,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,7500 25,7800 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,7500      25,7800

EUR/UAH     28,9661      28,9973

RUB/UAH     0,4081        0,4087

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 11 липня 2019 року торги по долару на міжбанку по долару закрилися в діапазоні 25,8300 - 25,8600 грн/долар, євро 29,0768 - 29,1054 грн/євро, російський рубль 0,4104 - 0,4111 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,76 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 липня встановлено на такому рівні: 2576,0584 гривень за 100 доларів (-4,1253 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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