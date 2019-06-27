Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 27 червня 2019 року знизився на 2 копійки до 26,16 грн/долар, курс купівлі - 26,14 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні до 29,71 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 - 26,1600 грн/долар, євро 29,6924 - 29,7125 грн/євро, російський рубль 0,4142 - 0,4150 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1400 26,1600

EUR/UAH 29,6924 29,7125

RUB/UAH 0,4142 0,4150

Нагадаємо, 26 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в 26,1600 - 26,1800 грн/долар, євро 29,6968 - 29,7195 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,17 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 2617,7939 гривень за 100 доларів (+1,1557 гривень).