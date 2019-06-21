Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 июня 2019 года снизился на 14 копеек до 26,20 грн/доллар, курс в покупке - 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 29,62 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1850 - 26,2000 грн/доллар, евро 29,5948 - 29,6262 грн/евро, российский рубль 0,4132 - 0,4142 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1850 26,2000

EUR/UAH 29,5948 29,6262

RUB/UAH 0,4132 0,4142

Напомним, 20 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3100 - 26,3400 грн/доллар, евро 29,7224 - 29,7510 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,26 грн/доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 2626,6416 гривен за 100 долларов (-10,946 гривен).