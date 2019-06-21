Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар снизился на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,30 гривен за доллар, курс в покупке до 26,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3800 - 26,4000 грн/доллар, евро 29,7279 - 29,7479 грн/евро, российский рубль 0,4159 - 0,4167 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3000

EUR/UAH 29,7279 29,7479

RUB/UAH 0,4159 0,4167

Напомним, 20 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3100 - 26,3400 грн/доллар, евро 29,7224 - 29,7510 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,37 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 июня установлен на таком уровне: 2637,5876 гривен за 100 долларов (+4,162 гривен).