Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 июня 2019 года снизился на 4 копейки до 26,34 грн/доллар, курс в покупке - 26,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 29,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 - 26,3400 грн/доллар, евро 29,7224 - 29,7510 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3100 26,3400

EUR/UAH 29,7224 29,7510

RUB/UAH 0,4173 0,4182

Напомним, 19 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3550 - 26,3800 грн/доллар, евро 29,5208 - 29,5488 грн/евро, российский рубль 0,4117 - 0,4124 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,37 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 июня установлен на таком уровне: 2637,5876 гривен за 100 долларов (+4,162 гривен).