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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    07.06.2019 - 17:10
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 17 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 7 червня 2019 року знизився на 17 копійок до 26,53 грн/долар, курс купівлі до 26,50 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,02 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5000 - 26,5300 грн/долар, євро 29,9953 - 30,0266 грн/євро, російський рубль 0,4080 - 0,4086 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,5000      26,5300

EUR/UAH     29,9953      30,0266

RUB/UAH     0,4080        0,4086

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 6 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 30,0283 - 30,0481 грн/євро, російський рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 грн/долар, що на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 2659,5721 гривень за 100 доларів (-19,9373 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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