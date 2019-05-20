Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 мая 2019 года снизился на 22 копейки до 26,15 грн/доллар, курс в покупке до 26,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 29,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1200 - 26,1550 грн/доллар, евро 29,1603 - 29,1968 грн/евро, российский рубль 0,4046 - 0,4053 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1200 26,1550

EUR/UAH 29,1603 29,1968

RUB/UAH 0,4046 0,4053

Напомним, 17 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3400 - 26,3700 грн/доллар, евро 29,4296 - 29,4605 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4078 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 2620,2895 гривен за 100 долларов (-16,5307 гривен).