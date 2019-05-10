Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 мая 2019 года снизился на 4 копейки до 26,19 грн/доллар, курс в покупке до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 29,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1600 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,4195 - 29,4532 грн/евро, российский рубль 0,4010 - 0,4017 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1600 26,1900

EUR/UAH 29,4195 29,4532

RUB/UAH 0,4010 0,4017

Напомним, 8 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,2000 - 26,2350 грн/доллар, евро 29,3440 - 29,3805 грн/евро, российский рубль 0,4020 - 0,4029 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 2620,5887 гривен за 100 долларов (-4,3663 гривен).