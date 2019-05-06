Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 мая 2019 года снизился на 7 копеек до 26,44 грн/доллар, курс в покупке до 26,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4000 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,5468 - 29,5890 грн/евро, российский рубль 0,4050 - 0,4058 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4000 26,4400

EUR/UAH 29,5468 29,5890

RUB/UAH 0,4050 0,4058

Напомним, 3 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4800 - 26,5100 грн/доллар, евро 29,5675 - 29,5984 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4069 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,49 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 2649,592 гривен за 100 долларов (1,5459 гривен).