Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек до 26,52 грн/доллар, курс в покупке до 26,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 29,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,4900 - 26,5200 грн/доллар, евро 29,5628 - 29,5963 грн/евро, российский рубль 0,4041 - 0,4047 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4900 26,5200

EUR/UAH 29,5628 29,5963

RUB/UAH 0,4041 0,4047

Напомним, 3 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5800 - 26,6200 грн/доллар, евро 29,7297 - 29,7718 грн/евро, российский рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,55 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 мая установлен на таком уровне: 2655,7242 гривен за 100 долларов (+6,4505 гривен).