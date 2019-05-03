Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 26,52 грн/долар, курс купівлі до 26,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 29,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,4900 - 26,5200 грн/долар, євро 29,5628 - 29,5963 грн/євро, російський рубль 0,4041 - 0,4047 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4900 26,5200

EUR/UAH 29,5628 29,5963

RUB/UAH 0,4041 0,4047

Нагадаємо, 3 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6200 грн/долар, євро 29,7297 - 29,7718 грн/євро, російський рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,55 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 травня встановлено на такому рівні: 2655,7242 гривень за 100 доларів (+6,4505 гривень).