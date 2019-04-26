Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 26 квітня 2019 року знизився на 15 копійок до 26,42 грн/долар, курс купівлі до 26,37 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 19 копійок до 29,46 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3700 - 26,4200 грн/долар, євро 29,4157 - 29,4688 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4083 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3700 26,4200

EUR/UAH 29,4157 29,4688

RUB/UAH 0,4071 0,4083

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5900 - 26,6200 грн/долар, євро 29,6239 - 29,6546 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4110 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,49 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 травня встановлено на такому рівні: 2649,2737 гривень за 100 доларів (-12,6591 гривень).