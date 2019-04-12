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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    12.04.2019 - 17:12
Курс долара знизився на міжбанку

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 12 квітня 2019 року знизився на 3 копійки до 26,73 грн/долар, курс купівлі до 26,70 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7050 - 26,7300 грн/долар, євро 30,2110 - 30,2479 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4154 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,7050     26,7300

EUR/UAH     30,2110      30,2479

RUB/UAH     0,4146        0,4154

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 11 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7300 - 26,7600 грн/долар, євро 30,1247 - 30,1558 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4154 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,71 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 2671,3872 гривень за 100 доларів (-11,7547 гривень).

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Теми: Курс долара
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