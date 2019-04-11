Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 11 апреля 2019 года снизился на 11 копеек до 26,76 грн/доллар, курс в покупке до 26,73 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,15 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7300 - 26,7600 грн/доллар, евро 30,1247 - 30,1558 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4154 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7300 26,7600

EUR/UAH 30,1247 30,1558

RUB/UAH 0,4147 0,4154

Напомним, 10 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8400 -26,8700 грн/доллар, евро 30,1735 - 30,2045 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4161 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,83 грн/доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 2683,1419 гривен за 100 долларов (+6,6191 гривен).