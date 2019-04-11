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Курс долара знизився на міжбанку


Долар подешевшав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 11 квітня 2019 року знизився на 11 копійок до 26,76 грн/долар, курс купівлі до 26,73 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,15 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7300 - 26,7600 грн/долар, євро 30,1247 - 30,1558 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4154 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,7300     26,7600

EUR/UAH     30,1247      30,1558

RUB/UAH     0,4147        0,4154

Нагадаємо, 10 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8400 -26,8700 грн/долар, євро 30,1735 - 30,2045 грн/євро, російський рубль 0,4152 - 0,4161 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 грн/долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлено на такому рівні: 2683,1419 гривень за 100 доларів (+6,6191 гривень).

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