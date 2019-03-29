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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    29.03.2019 - 10:52
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 27,22 грн/доллар, курс в покупке до 27,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,55 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,1900 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,5207 - 30,5544 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,1900    27,2200

EUR/UAH     30,5207    30,5544

RUB/UAH     0,4197      0,4205

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 28 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2350 - 27,2600 грн/доллар, евро 30,5930 - 30,6184 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4190 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,24 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на таком уровне: 2724,8765 гривен за 100 долларов (+16,6998 гривен).

Курса доллара вырос на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
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Темы: Курс доллара
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