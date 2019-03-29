Курс долара знизився на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 27,22 грн/долар, курс купівлі до 27,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 30,55 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,1900 - 27,2200 грн/долар, євро 30,5207 - 30,5544 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1900 27,2200

EUR/UAH 30,5207 30,5544

RUB/UAH 0,4197 0,4205

Нагадаємо, 28 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2600 грн/долар, євро 30,5930 - 30,6184 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4190 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,24 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлено на такому рівні: 2724,8765 гривень за 100 доларів (+16,6998 гривень).