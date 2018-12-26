Курс долара знизився на міжбанку

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку знизився на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 26 грудня 2018 року знизився на 12 копійок до 27,28 грн/долар, курс купівлі до 27,25 грн/долар. Курс євро знизився на 20 копійок 31,05 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 31,0241 - 31,0555 грн/євро, російський рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2500 27,2800

EUR/UAH 31,0241 31,0555

RUB/UAH 0,3933 0,3941

Нагадаємо, 21 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в 27,3800 - 27,4000 грн/долар, євро 31,2236 - 31,2551 грн/євро, російський рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2726,7788 гривень за 100 доларів (-16,6146 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 26 грудня склало 27,27 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,2761 гривень за долар, що 16 копійок нижче, ніж встановлений 26 грудня (27,4358 гривень за долар).